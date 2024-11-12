Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что россиянам доллары не нужны, правильно использовать рубли.

"Правильно, и не нужны [доллары россиянам]", - заявил Силуанов в интервью проекту "ТАСС Дети", отвечая на вопрос о необходимости доллара.

Силуанов предупредил о последствиях избытка денег в экономике

Он также подчеркнул, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.