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Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что россиянам доллары не нужны, правильно использовать рубли.

Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары
© РИА Новости
"Правильно, и не нужны [доллары россиянам]", - заявил Силуанов в интервью проекту "ТАСС Дети", отвечая на вопрос о необходимости доллара.

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Он также подчеркнул, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.

"Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете", - отметил он.

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