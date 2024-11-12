В Госдуме перечислили уважительные причины для пропуска работы

Среди уважительных причин для отсутствия на рабочем месте могут быть стихийные бедствия, объявление чрезвычайной ситуации, болезнь или личные обстоятельства. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по трудовым вопросам Светлана Бессараб.

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«Вместе с тем, по аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная ЧС, болезнь (требуется листок временной нетрудоспособности), причины личного характера», — сообщила собеседница агентства.

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Она также добавила, что прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырех часов.

Бессараб подчеркнула, что во всех ситуациях желательно уведомить работодателя заранее, если это возможно.

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