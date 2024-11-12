Раскрыто, как производители хитрят с размером упаковок

Производители продуктов питания и товаров повседневного спроса активно сокращают количество товара в упаковках в попытках скрыть рост цен, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.

Она напомнила, что этот прием, называемый «шринкфляция» (от англ. shrink — 'сжиматься'), популярен во многих странах, а в России стал применяться во время кризиса 2008–2010 годов. Он заключается в том, что производители уменьшают привычные размеры упаковок, кратные 0,5 и 1 литру или килограмму, на малозаметные на глаз значения. Например, вместо литровых пакетов молока стали появляться упаковки по 925 мл или 930 мл. Сейчас на прилавках можно встретить упаковки с фаршем по 300 г вместо 400 г, колбасу весом 450 г вместо 500 г и так далее, перечислила эксперт.

Изменение размера товара нельзя назвать обманом, так как вес или объем указаны на упаковке, отметила Казанцева.

По ее словам, проще всего использовать такой прием в продукции, количество которой трудно проверить: салфетки, туалетная бумага. Из-за дорогих кредитов и роста отпускных цен даже те производители, которые раньше не «баловались» уменьшением упаковок, решили взять такую бизнес-модель на вооружение, подчеркнула эксперт.

«Ведь это история — рабочая, потребители действительно в большинстве случаев не замечают изменение размеров и веса», — заключила Казанцева.

Из-за роста цен на сырье и логистику, а также возможных колебаний курса валют продовольственные товары в 2025 году могут подорожать на 10–15%, спрогнозировал ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Особенно это будет заметно в ценах на импортные продукты, сезонные фрукты и овощи, считает эксперт.