Доллары США, выпущенные до 2013 года, могут не принять за рубежом из-за технической неисправности или подозрений на подделку, сообщил РБК МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.

По его словам, это не касается самих Соединенных Штатов, где замена старых банкнот осуществляется без изменений.

«Частные компании и финансовые институты, находящиеся за пределами США, могут не принимать банкноты США старых модификаций, боясь получить поддельную купюру, которую они самостоятельно выявить не могут», — сообщил он.

До 1996 года доллары выпускали зеленого цвета, до 2013-го — белого, позднее — синего. Получается, что в некоторых странах у россиян, например, могут не взять «зеленые и белые» доллары.

Ранее руководитель Русско-Индийского общества дружбы «Диша» Рамешвар Сингх в кулуарах саммита БРИКС в Казани заявил, что доллар как мировая валюта просуществует недолго. По его словам, сейчас страны объединения запустят бустер, чтобы вывести свою финансовую систему на общемировой уровень.

Россияне понесли доллары и евро в обменники

Представитель Кремля Дмитрий Песков до этого отметил, что сотрудничество между странами БРИКС не направлено против доллара или какой-либо другой валюты. Основная цель — «обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», подчеркнул Песков.