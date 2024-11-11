Россияне назвали первые товары для экономии при нехватке денег

При нехватке денег россияне в первую очередь откажутся от покупки одежды и обуви. Первые товары для экономии назвали аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Как показал опрос, в 2024 году значительная часть (65 процентов) россиян тратила часть ежемесячной зарплаты на одежду и обувь. За год их доля выросла на девять процентных пунктов, однако семь процентов опрошенных признались, что эта статья расходов — одна из самых больших в их бюджете.

Три из четырех респондентов (75 процентов) в первую очередь отказываются именно от покупки одежды и аксессуаров. За год их доля упала на 5 процентных пунктов. Как отмечают аналитики, ранее россияне были более категоричны относительно одежды и быстрее принимали решение отказаться от покупки в случае нехватки денег.

Больше всего тратятся на одежду, аксессуары, украшения и обувь жители Алтайского края (74 процента), Тюменской области (74 процента) и Кемеровской области (72 процента). Также в пятерку лидеров входят жители Башкирии и Ленобласти (по 70 процентов). Меньше всего на одежду и обувь тратятся респонденты из Омской области (52 процента), ХМАО (56 процентов) и Воронежской области (56 процентов).

Аналитики ЮKassa предполагают, что в дни предстоящих распродаж (например, в «черную пятницу» или «день холостяка») спрос на одежду и обувь в онлайн-магазинах может вырасти на 20-25 процентов. Что касается товаров для дома и косметики, то интерес россиян к этим позициям вырастет до 15-20 процентов.

По данным ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»), с начала 2024 года поставки обуви в Россию из-за границы сократились на 11,2 процента год к году. В январе-сентябре в Россию завезли суммарно 261,6 миллиона пар. В третьем квартале поставки сократились на 9,7 процента год к году и опустились до отметки 96,1 миллиона. Наиболее стремительное падение зарубежных поставок эксперты зафиксировали в категории сапог. Импорт ботинок в Россию просел на 5,7 процента и составил 57,4 миллиона.