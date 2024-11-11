Повышение соцвыплат с 1 декабря: кто и в каком размере сможет их получить

В России с 1 декабря будут повышены социальные выплаты и пенсии. Кому положена прибавка, а также в каком размере она будет, разбиралось издание Life.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская пояснила, что на рост пособий смогут рассчитывать семьи, доход которых за год уменьшился, а переоформление выплат должно быть в декабре. Если пособие было ранее назначено в размере 50% прожиточного минимума, то в 2024 году есть вероятность увеличения до 75% или 100%, пояснила она.

Также, по ее словам, есть ряд региональных выплат, действующих до конца декабря 2024 года. Так, в Тамбовской области при рождении ребенка в период с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2024 года включительно было установлено право на получение 5000 рублей единовременно. А в Ивановской области семьи могут воспользоваться правом на ежемесячную выплату по уходу за первым ребенком, рожденным в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2024 года, до достижения им возраста полутора лет.

«Эта мера поддержки распространяется на матерей, родивших первого ребенка до достижения возраста 24 лет, или на отца ребенка (в случае смерти матери, признания ее безвестно отсутствующей, ограничения родительских прав, лишения родительских прав). Ежемесячная выплата назначается, если среднедушевой доход семьи по не зависящим от нее причинам не превышает двукратную величину прожиточного минимума», - пояснила Оксана Красовская.

В Калмыкии также до конца декабря действует единовременная денежная выплата в 30 000 рублей для женщин, родивших ребенка в возрасте до 25 лет включительно.

В декабре повысят и пенсии. В частности, они вырастут у россиян, которые уволились с работы в октябре или ноябре. Кроме того, пенсионерам, которые получают пенсии в первых числах января, дадут в декабре две выплаты - за декабрь и за январь. И январская пенсия будет уже с учетом индексации.

«В ХМАО к пенсии предоставляется выплата в связи с 94-й годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Сумма единовременной денежной выплаты -1000 рублей. Получат эти деньги пенсионеры, неработающие по состоянию на 2 декабря 2024 года», - заметила Оксана Красовская.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов напомнил, что граждане России, у которых доход составляет до 80 тысяч рублей в месяц, могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 7,5–8% от заработной платы. Власти добавят половину при участии в программе долгосрочных сбережений, пояснил он.