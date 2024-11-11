Эксперт раскритиковал прогноз о выгодном времени для открытия вклада

Прогноз выгодного для открытия вкладов периода времени – это непрофессиональный подход. Никаких гарантий по ставкам сегодня нет, поэтому рекомендации о том, когда лучше всего открывать депозит, бесполезны, объяснил в беседе с 360.ru экономист Николай Кульбака.

Напомним, экономист Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что россиянам нужно успеть открыть вклад в третьей декаде декабря — с 20 по 30 числа, когда ключевая ставка может достичь рекордных 23%. По его прогнозу, ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23%. Однако Кульбака не согласился с этим предположением, заявив, что оно может не осуществиться или затронуть не все банки.

«Просто примерно в это время состоится решение заседания Центробанка, который, по прогнозу, должен сильнее поднять ставку, и в ответ на это отреагируют банки, повысив ставку по вкладам», — отметил он.

Однако гарантий на повышение ставки пока нет, поэтому рано озвучивать подобные прогнозы и давать советы, убежден Кульбака. По его мнению, вкладывать средства в счета следует ориентируясь на то, о какой сумме идет речь, какие цели человек преследует и каков уровень его заработка на данный момент. Сегодня самые выгодные и высокие проценты банки распространяют на долгосрочные вклады, напомнил экономист и призвал учитывать эту особенность.