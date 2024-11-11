Названы даты, в которые можно выгоднее всего открыть вклад

Открыть вклад можно будет выгоднее всего в период с 20 по 30 декабря, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордного значения в 23%, заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Цикл повышения ключевой ставки, по мнению экономиста, подойдет к концу в декабре этого года.

«Максимальный уровень просматривается на отметке в 23%. Это означает, что ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22–23%. Этим воспользуются россияне, открывая вклады на квартал, полгода и один год», — сказал Лобода «Газете.ru».

Кроме того, перед Новым годом банки могут предлагать вклады с повышенными ставками.

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На фоне инфляции, которая не превышает 9%, ключевая ставка уже выглядит завышенной, добавил эксперт.

«Вкладчики банков уже сегодня зарабатывают выше инфляции, а на чем зарабатывают банки — большой вопрос», — добавил Лобода.

К концу 2025 года цель Банка России по ключевой ставке может составить 8–10%, спрогнозировал экономист. Ставки по вкладам будут находиться примерно на таком же уровне.