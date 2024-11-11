Россиянам готовят внеплановую индексацию зарплаты

Новогодний сюрприз: почти каждому второму россиянину поднимут зарплату

Внеочередная индексация зарплат ждёт россиян в конце года, сообщает ИА DEITA.RU.

Почти каждый второй работодатель в России (42%) запланировал проведение внеочередной индексации заработной платы для сотрудников в конце нынешнего года, пишет «РБК» со ссылкой на аналитику от Coleman Group.

Исследование показало, что каждый третий (36%) работодатель намерен повысить зарплату сотрудников, основываясь на политике конкурентов, и ещё 24% участников опроса полагают удержать в штате ключевых специалистов. Лишь 6,7% респондентов намерены отложить вопрос повышения зарплаты на некоторое время. Некоторые участники опроса уточнили, что в бюджете попросту не предусмотрено средств для реализации индексации.

Опросили также работодателей, которые провели индексацию ранее. 60% из них повысили зарплату сотрудникам в рамках бюджета, а без малого 40% вышли за его пределы.

Причинами для увеличения зарплаты сотрудников были названы рост зарплатных предложений на рынке труда, высокая инфляция, стремление удержать ключевых сотрудников.