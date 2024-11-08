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«Почта России» предупредила о мошенничестве с кодами из смс-сообщений

Мошенники могут попытаться обмануть граждан, запросив код из смс-сообщения якобы для оформления доставки. Об этом россиян предупредили в «Почте России».

«Почта России» предупредила о мошеннических звонках
© РИА Новости

В распространённом компанией сообщении указывается, что её сотрудники не запрашивают такие коды. Гражданам посоветовали сохранять бдительность.

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из смс для оформления реестра или доставки — это мошенники», — говорится в Telegram-канале «Почты России».

Ранее об активизации мошенников в преддверии сезона распродаж россиян предупредили в телекоммуникационной компании «МегаФон».

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