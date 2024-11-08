В России резко подорожал еще один ключевой продукт питания

За год полутвердые и твердые сыры в российских розничных магазинах подорожали в среднем на 16,5 процента. О резком удорожании еще одного ключевого продукта питания в РФ сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».

Эксперты уточнили, что темпы удорожания этой молочной продукции в российских магазинах заметно увеличились осенью. С начала сентября стоимость полутвердых и твердых сыров в рознице выросла на 5,2 процента. В итоге в начале ноября кусок сыра массой 200 граммов в продуктовых сетях можно было приобрести в среднем за 261,9 рубля.

Аналитики отметили, что за последний год в России подорожали не только сыры, но и другие виды молокоемкой продукции. Так, стоимость сливочного масла в в федеральных и региональных торговых сетях увеличилась в среднем на 25,4 процента, до 262,8 рубля за 200-граммовую упаковку. В свою очередь, цена бутылки молока объемом 900 миллилитров за отчетный период выросла в среднем на 14,7 процента и достигла уровня в 86,6 рубля.

На сколько в России подорожало сливочное масло

Основатель компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова связала резкое удорожание различных видов молочной продукции (в том числе сыров) в России в первую очередь с заметным ростом цен на молоко-сырье. Так, только за последний год его стоимость в среднем увеличилась на 21 процент и к сентябрю 2024-го достигла диапазона в 35-38 рублей за литр без учета налога на добавленную стоимость (НДС).