В Госдуме рассказали, кому положены дополнительные выходные дни

Граждане предпенсионного возраста могут получить два дополнительных выходных дня в год для прохождения диспансеризации, рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — заявила Стенякина (цитата по РИА Новости).

Предпенсионерами в России считаются граждане, которым осталось не более пяти лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. В 2024 году пенсионный возраст — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.