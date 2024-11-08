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В Госдуме рассказали, кому положены дополнительные выходные дни

Граждане предпенсионного возраста могут получить два дополнительных выходных дня в год для прохождения диспансеризации, рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

В Госдуме рассказали, кому положены дополнительные выходные дни
© РИА Новости
«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год. Эти дни можно использовать как подряд, так и по отдельности. На это время сохраняется рабочее место и средний заработок», — заявила Стенякина (цитата по РИА Новости).

Предпенсионерами в России считаются граждане, которым осталось не более пяти лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. В 2024 году пенсионный возраст — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

«До 2028 года в России действует переходный период пенсионной реформы. В связи с этим в 2024 году предпенсионерами считаются мужчины, рожденные с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 годов рождения», — объяснила депутат.
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Екатерина Стенякина
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