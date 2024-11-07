Добросовестные клиенты банков оказались в «черном списке» ЦБ

Данные легальных клиентов российских банков попали в базу мошенников Банка России, из-за чего у них возникли проблемы с обслуживанием. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники в крупных банках.

Центробанк ведет базу «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» на основе данных, получаемых от банков и операторов платежных систем. В ней содержатся сведения о совершенных операциях, плательщиках и получателях денежных средств. Если реквизиты получателя содержатся в базе, банки должны на два дня блокировать денежные переводы по ним.

Представитель регулятора заявил изданию, что риск необоснованного попадания сведений в базу данных ЦБ минимален.

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По словам одного из источников, физические лица могли оказаться в этом списке, если их персональные данные были слиты и использованы мошенниками для открытия счетов, на которые они переводили украденные денежные средства. Ситуация ухудшилась из-за поправок в закон «О национальной платежной системе», которые вступили в силу летом этого года, отметил он.

Добросовестные клиенты банков действительно могут попадать в так называемый «черный список» ЦБ, подтвердила РБК вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова.

Она подчеркнула, что в базе содержатся сведения о проведенных операциях без согласия клиента или попытках их проведения, так как мошенники могут использовать их паспортные данные для открытия электронных кошельков, на которые потом переводят украденные деньги.

Кроме того, «черный список» Центробанка содержит номер счета, карты, электронного кошелька отправителя несанкционированного перевода. Некоторые клиенты кредитных организаций из-за нахождения их данных в базах МВД и ЦБ не могут совершать операции ни в одном банке, подчеркнула Епифанова.

При этом она добавила, что эта проблема не носит массовый характер.