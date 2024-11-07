Как научиться копить деньги при любой зарплате
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «МК» дал рекомендации по накоплению средств. По его словам, нужно иметь финансовую подушку безопасности, которая равна двум прожиточным минимумам.
Собеседник отметил, что на 2025 год на душу населения этот показатель составит чуть меньше 18 тысяч рублей. Однако данная сумма - общегосударственный уровень. А у каждого гражданина, исходя из его потребностей, должен быть свой прожиточный минимум, основанный на текущих расходах, подчеркнул он.
Эксперт отмечает, что от любого дохода совершенно безболезненно можно и нужно откладывать 10% средств на накопительный счет.
«Никто не призывает садиться на строжайшую диету, хотя, возможно, в чем-то себя и придется временно ограничить. Уже доказано, что 10% от зарплаты тратится человеком совершенно впустую, это бесполезные сиюминутные хотелки под влиянием, например, рекламы», - подчеркнул специалист.
Он считает, что свои расходы нужно рационализировать, и десятую часть на подушку безопасности следует откладывать в первую очередь, а не по остаточному принципу.