Работодатели стали охотнее привлекать самозанятых

Работодатели все чаще нанимают самозанятых. Их услугами пользуется каждая пятая компания, подсчитали для "Российской газеты" в сервисе "Суперджоб". Чаще всего самозанятых нанимали для выполнения работ по проектированию. Также высоко востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие статус самозанятого.

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Москвичка Инна, в частности, рассказала "Российской газете", что долго искала работу через популярные платформы. В основном предложения предполагают занятость не по трудовому договору, а по гражданско-правовому, или предлагается оформить самозанятость. Причем делают это не только небольшие компании, но и солидные холдинги.

"Тренд на расширение взаимодействия бизнеса и самозанятых можно отнести к факторам развития экономики совместного потребления, когда ресурс - в данном случае труд самозанятого - сдается потребителю в аренду. При этом самозанятый не ограничен рамками трудового договора с одним работодателем, как это происходит с наемным работником, и может выполнять работы одновременно для нескольких заказчиков. Самозанятый может выбирать наиболее выгодные предложения, расширяя свое портфолио, что впоследствии будет служить условием для повышения стоимости услуг. С точки зрения налогов он экономит, так как платит лишь 4% налога от дохода. Для бизнеса, с одной стороны, действительно возникает экономия на взносах в Социальный фонд, с другой - самозанятые способны выполнять более широкий спектр работ, так как заинтересованы в расширении сотрудничества", - поясняет доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

В свою очередь доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец добавляет: