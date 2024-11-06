Расчет больничного хотят уравнять для всех трудящихся

Депутаты петербургского Заксобрания утвердили на заседании 6 ноября инициативу о возможности выбора периода стажа, по которому рассчитывается больничный. Парламентарии обнаружили пробел в Законе «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и предложили его исправить.

Речь идет о возможности сотрудников, у которых есть перерыв в стаже, выбирать период для расчета средней зарплаты, от размера которой зависит величина выплат по временной нетрудоспособности. Документ подготовили депутаты Михаил Барышников, Ольга Герасина и Александр Ржаненков еще в конце прошлого года. В июне нынешнего инициативу рассмотрели в первом чтении на заседании городского парламента.

Сегодня выбрать период с наибольшей зарплатой для расчета выплат во время временной нетрудоспособности могут только беременные и молодые мамы. Пособия в период временной нетрудоспособности, связанной с беременностью и родами, а также уходом за ребенком рассчитывают на основании средней зарплаты за два предшествующих года. Если в это время женщина уже брала отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком, то она может выбрать любые другие два года работы, где зарплата была повыше, чтобы и пособие стало побольше.

Но для всех прочих временно нетрудоспособных право выбора выгодного периода для расчета выплат не установлено. Размеры выплат для «не склонных к беременности» определяются исходя из среднего заработка на основании отработанного страхового стажа. Депутаты предлагают изменить статью 14 указанного закона, прописав в ней, что выбрать годы с подходящей зарплатой могут и те, кто не работал в предшествовавшие два года, если это приведет к увеличению размера пособия.

В процессе рассмотрения инициативы обнаружился еще один пробел, который петербургские депутаты планируют устранить позже. Так, инициатива в случае принятия коснется только тех, у кого трудовой стаж прерывался — они получат право выбирать периоды с наибольшей зарплатой. Те же, у кого непрерывный трудовой стаж, из этого перечня пока выпадают и не смогут выбирать для себя выгодные периоды. Спикер Заксобрания Александр Бельский, комментируя инициативу, сообщил, что этот пробел петербургские законодатели тоже намерены исправить в будущем.

Напомним, что обычный больничный сегодня составляет 100 процентов от средней зарплаты для россиян со страховым стажем больше восьми лет, 80 процентов — у кого страховой стаж от пяти до восьми лет и 60 процентов от среднего заработка — для остальных.