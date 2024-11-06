В Госдуме оценили сообщения о возможной заморозке вкладов россиян

В России не заморозят вклады жителей в банках, такой сценарий не имеет смысла и просто невозможен, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Цены растут сегодня не из-за избытка денег у людей, а из-за произвола монополий, поэтому сама по себе идея о том, что вкладчики не смогут получить свои средства обратно, безосновательна, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Так он в беседе с НСН прокомментировал сообщение, которое озвучил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец – он заявил, что ради замедления инфляции банки якобы могут пойти на заморозку вкладов. Делягин напомнил, что также Зубец предлагал ввести налог для бездетных в 45 тыс. рублей, назвав обе идеи – бредовыми.

«Его заявления не нужно воспринимать серьезно, это бред собачий. Человек просто генерирует фейки, которые пугают общество. Такой сценарий никому не нужен, это бессмысленно. Нужно быть глупцом, чтобы думать, что у людей слишком много денег», — подчеркнул депутат.

Много денег в России только у представителей богатого класса, но они давят на рынки люксовых товаров и дорогого имущества, к обычной жизни это не имеет отношения, подчеркнул Делягин. Таким образом, подобные сообщения не стоит рассматривать всерьез, заключил парламентарий.

Российские банки повысили ставки по вкладам

Напомним, Зубец, объясняя свои слова о заморозке вкладов, заявил, что имел ввиду введение ограничений на выдачу средств. По его мнению, так как россияне вложили в счета «десятки триллионов рублей», то снятие этих денег при понижении ставки затопит рынок. По этой причине есть вероятность, что власти пойдут на предупреждающие меры, не позволяя вкладчикам сразу вывести деньги.