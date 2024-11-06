В «Сбере» раскрыли долю утекших личных данных россиян

В настоящее время в открытый доступ попало около 90% персональных данных взрослых россиян.

Об этом рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов, передает РБК.

«Ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находятся в открытом доступе. Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе», — сказал зампред.

Кузнецов добавил, что личные данные пользователей попадают в открытый доступ в результате утечек информации. Основными источниками по итогам 2023 года и начала 2024 года, по словам заместителя председателя, стали интернет-магазины и медицинские учреждения. Доля утечек со стороны банков при этом составила не более 2%.

В октябре сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года российские компании допустили более 200 крупных утечек данных. По словам аналитиков, злоумышленники в первую очередь интересуются базами данных с телефонными номерами, именами пользователей, датами рождения, паспортной информацией, электронными адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами.