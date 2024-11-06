Силуанов назвал самые выгодные инструменты накопления денег

Министр финансов России Антон Силуанов назвал самые выгодные средства для накопления денег.

По словам министра, лучшими инструментами сбережений являются гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты.

«Всё зависит от горизонта ваших планов. Если надолго, то лучше вложиться в госбумаги. Это отличное вложение», — цитирует его ТАСС.

Силуанов также предложил рассмотреть возможность инвестиций в образование и воспитание детей.

«Это самое лучше вложение, самый лучший капитал», — заключил он.

Ранее Силуанов посоветовал не рассматривать криптовалюту как источник обогащения.