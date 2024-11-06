Перечислены способы сэкономить на продуктах

Чтобы сэкономить на продуктах, нужно летом и осенью замораживать сезонные овощи и фрукты, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» финансовый консультант Ольга Матвеева. По ее словам, их можно будет употреблять в зимний период, когда свежие продукты будут стоить намного дороже.

Эксперт отметила, что летом и осенью, когда аграрии собирают свежий урожай, стоимость овощей и фруктов снижается из-за минимальных расходов на их перевозку и хранение. При этом зимой цены на такие продукты растут.

«То есть сезонность — один из факторов, влияющих на цены и качество продуктов, и знание этих закономерностей может помочь сэкономить», — подчеркнула Матвеева.

Она добавила, что для экономии на продуктах необходимо принимать во внимание сезонные изменения цен. Так, в летние месяцы лучше приобретать ягоды, персики, нектарины и бахчевые. При этом в зимний период выгодно покупать мандарины, брюссельскую капусту и артишоки.

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При этом акции и программы лояльности помогут компенсировать часть расходов, подытожила финансовый консультант.