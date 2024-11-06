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Российские банки пятый месяц подряд сократили выдачу кредитов

В октябре банки выдали россиянам кредиты на общую сумму 870,5 млрд рублей, что на 19,6% меньше, чем в сентябре. Финансовые организации сокращают объемы выдачи займов уже пятый месяц подряд. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Frank RG.

Российские банки пятый месяц подряд сократили выдачу кредитов
© globallookpress.com

По итогам прошлого месяца банки одобрили клиентам 1,94 млн кредитов наличными на 309 млн рублей. Это минимальный показатель с весны 2022 года. Средний размер такого займа составил 159 тыс. рублей (-6% месяц к месяцу).

Выдача ипотеки снизилась на 2% к сентябрю, до 360 млрд рублей, автокредитов — на 32%, до 167,7 млрд рублей. Число займов на покупку товаров (POS-кредит) за период сократилось до 1,12 млн договоров на общую сумму 33,8 млрд рублей (-10%).

Уровень закредитованности россиян за последний год вырос на 6,5%, до в среднем 2,28 действующего кредита на одного заемщика.

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