Налоговый вычет можно будет оформить новым способом

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко анонсировали внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале «Госуслуги». Там отметили, что такая опция появится уже в следующем году, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что данный вопрос в России активно прорабатывает Минцифры. В аппарате отметили, что сейчас на портале завершают разработку услуг по получению социальных вычетов за образование, здоровье, спорт, недвижимость, включая вычет за ипотеку.

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Ранее в городском Департаменте финансов сообщили, что «спортивный» налоговый вычет теперь можно получить в упрощенном порядке — вместо пакета документов налогоплательщику потребуется только справка об оказании услуг.

Граждане получили право на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия в тренажерном зале и оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий с 2022 года.