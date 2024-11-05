Банки запустили "комбо-вклады" со ставками до 28%

Российские банки стали чаще предлагать комбинированные вклады со ставками выше 25% годовых. Но доступны они не всем и, как правило, на небольшие сроки, рассказали "Российской газете" эксперты.

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Вклад с доходностью 25% годовых доступен с 1 ноября участникам программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщили в пресс-службе Сбербанка. В банке ВТБ отметили, что повысили доходность по такому депозиту с ПДС до 28% годовых в конце октября. Газпромбанк увеличил ее до 26%, тогда как еще в сентябре, когда такие вклады только появлялись на рынке, он предлагал 23%.

"Практика, когда банки комбинируют продукты, является достаточно распространенной и может касаться не только пенсионных накоплений, но и брокерских продуктов", - рассказал "Российской газете" управляющий директор АКРА Валерий Пивень.

Банки таким образом хотят привлечь дополнительные средства в рамках ПДС, говорит Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру. Это, по словам Пивеня, увеличивает стабильность. Банки могут на ограниченный срок предлагать повышенную ставку и продолжить такую стратегию даже при смягчении денежно-кредитной политики Банком России, говорит эксперт.

Максимальные ставки даются зачастую на минимальные сроки, а сумма вклада ограничена размером взноса по программе долгосрочных сбережений

Несмотря на все преимущества ПДС, софинансирование взносов в нее от государства и предлагаемые налоговые льготы, граждане сейчас настроены на размещение средств на коротких вкладах, а не на долгосрочное вложение, объяснила Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Именно поэтому появляются "комбо-вклады" для стимулирования программы.

"В первую очередь такой продукт стали предлагать банки, у которых есть партнерские отношения с негосударственными пенсионными фондами (входят в структуры самих банков. - Прим. "РГ"), которые получили право управлять деньгами участников программы долгосрочных сбережений", - рассказывает эксперт.

Условия оформления вкладов в банках во многом похожи. Во-первых, открываются они в офисах. И на выбор есть три срока: три месяца, полгода и год. Максимальная ставка, как правило, дается на минимальный срок: банку так просто выгоднее. Например, в ВТБ ставка 28% годовых действует на три месяца. На больший период доходность составит уже 22% годовых.

В Сбербанке ставка в 25%, например, едина как на три месяца, так и на год. В Газпромбанке она варьируется от 26 до 22,5% годовых. А если к программе долгосрочных сбережений открыть еще и полис накопительного страхования жизни, то максимальная ставка по такому вкладу может подняться уже до 27% годовых.

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То есть предложения стали похожи на акции в супермаркетах: "два в одном" или "три по цене двух". Несмотря на высокую ставку, потенциальный круг вкладчиков сильно ограничен.

"Повышенная ставка обычно начисляется на сумму вклада, не превышающую объем средств, внесенных в рамках ПДС", - говорит Зварич.

Минимальная сумма вклада ограничена 30-50 тыс. рублей. И максимальная тоже: она не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС, говорится в условиях. На открытие вклада дается немного времени: до 10-14 дней. В Сбербанке, если сумма на депозите окажется больше, чем на счете ПДС, ставка снизится вдвое, до 12,5%. Опустится она и в том случае, если человек расторгнет договор долгосрочных сбережений. В ВТБ и Газпромбанке она опустится практически до нуля, как и при досрочном закрытии вклада.

В ПДС сейчас идут преимущественно за налоговыми вычетами и софинансированием от государства. Поэтому не все хотят класть денег больше, чем необходимо для получения льгот. Ключевое - попасть в предел, когда государство добавит свой рубль на вложенный участником. Но можно не только получить до 360 тыс. софинансирования от государства и льготы, но и разморозить средства накопительной пенсии.