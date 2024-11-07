Экономист предложил «справедливый» подход к индексации пенсий

Пенсии необходимо индексировать раз в квартал с учетом реальной инфляции по итогам предыдущих трех месяцев, заявил «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Такой подход он назвал справедливым.

По мнению экономиста, с 1 апреля 2024 года пенсии нужно было повысить на 2,32% — уровень инфляции за I квартал. Следующее повышение должно было состояться 1 июля – на 1,71% (инфляция за II квартал). Затем пенсии должны были вырасти 1 октября на 2,12% (инфляция за III квартал).

Вместе с пенсиями выросла бы стоимость пенсионного балла: с 1 апреля 2024 года — с 133,05 рубля до 136,14 рубля, с 1 июля — до 138,46 рубля, с 1 октября — до 141,4 рубля.

А фиксированная выплата к страховой пенсии увеличилась бы следующим образом: с 1 апреля 2024 года — с 8134,88 до 8323,61 рубля, с 1 июля — до 8465,94 рубля, с 1 октября — до 8645,42 рубля.

«Такой подход к индексации пенсий справедлив, так как это позволило бы пенсионерам оперативнее получать выплаты с учетом актуальных изменений цен. Большинство пенсионеров будут рады видеть в течение года постоянные изменения не только в ценах на полках магазинов, но и в получаемой пенсии», — резюмировал Балынин.

Он отметил, что с учетом активной цифровизации социально-экономических процессов реализовать такую инициативу не составит труда.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что планируемой в 2025 году индексации пенсий на 7,5% будет недостаточно, потому что реальные расходы на базовые товары и услуги выросли гораздо больше.