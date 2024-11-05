Увеличение пенсий с 1 декабря: кому положена прибавка и сколько она составит

Многие пенсионеры могут рассчитывать на двойные выплаты в декабре. Кроме того, некоторые категории льготников получат прибавку, сообщает Life.

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По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, гражданам, получающим пенсии в первых числах января, выплатят в декабре две пенсии. Пенсия за январь уже должна прийти в увеличенном размере с учетом индексации в 2025 году, подчеркнула собеседница.

Также подчеркивается, что в 2025 году будут производить индексацию пенсии работающим пенсионерам. Так, тех, кто получает пенсию в первых числах января, в конце декабря ожидает прибавка. Кроме того, с учетом действующих норм пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. В итоге их пенсия увеличится на 8134 рубля 88 копеек.

Аналогичная сумма ожидает и инвалидов, если им будет установлена I группа инвалидности, отмечают эксперты. По словам юриста Елены Кузнецовой, в 2025 году пенсионеров ожидает несколько нововведений. В частности, страховые пенсии повысят на 7,3% уже с 1 января.

«Важный нюанс: прибавку сделают и неработающим, и работающим пенсионерам. Причем для работающих это будет первая индексация с 2015 года. Вопрос о возвращении индексации обсуждался неоднократно, и вот с 2025 года она возобновится», — добавила эксперт.

Ранее РИА Новости со ссылкой на эксперта сообщило, что российские граждане, у которых доход составляет до 80 тысяч рублей в месяц, могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 7,5–8% от заработной платы.