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Объяснено, что будет с вкладом при отзыве лицензии у банка

В случае, если у банка отозвана лицензия, вкладчик может вернуть средства в рамках страховой суммы, рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Что будет с вкладом при отзыве лицензии у банка
© ТАСС

Обычно в случае отзыва лицензии у кредитной организации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначает банки-агенты, которые участвуют в выплате средств вкладчикам, объяснил эксперт.

«Вкладчик предоставляет соответствующее заявление и документ, подтверждающий личность. При этом, если открыто несколько вкладов в одном банке, то они суммируются между собой, и общая сумма выплат не будет превышать 1,4 миллиона рублей», — добавил Зварич.
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