Что будет с вкладом при отзыве лицензии у банка

В случае, если у банка отозвана лицензия, вкладчик может вернуть средства в рамках страховой суммы, рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Обычно в случае отзыва лицензии у кредитной организации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначает банки-агенты, которые участвуют в выплате средств вкладчикам, объяснил эксперт.