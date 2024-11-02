В России назвали работников с самыми большими выплатами по больничному

Болеть с комфортом выгоднее всего работникам с высокими ежемесячными окладами. Такое мнение выразила HR-специалист Зулия Лоикова, ее слова приводит «Ридус».

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Высокие ежемесячные оклады в настоящее время получают ряд работников. Средняя зарплата разработчиков программного обеспечения с небольшим опытом работы, например, составляет 180-200 тысяч рублей. Зарплату от 200 тысяч и выше получают врачи, речь прежде всего идет о стоматологах, работающих в частных клиниках. Больше 200 тысяч зарабатывают инженеры, маркетологи среднего уровня, некоторые преподаватели, бухгалтеры, экономисты и водители большегрузных машин. Причем у последних ежемесячные оклады сейчас начинаются от 250 тысяч.

Все вышеперечисленные специалисты, отметила Лоикова, могут претендовать на высокие выплаты по больничному листу. Если человек работает менее пяти лет, ему выплачивается по болезни 60 процентов среднего заработка за два предыдущих года, от пяти до восьми лет — 80 процентов, резюмировала HR-специалист.

В начале ноября Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) установило потолок выплат по больничному на ближайшие два года. В 2025-м размер максимальных выплат по болезни вырастет до 5,7 тысячи рублей, а в 2026-м — до 6,8 тысячи. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составляет четыре тысячи рублей.