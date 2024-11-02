Названа средняя доходность по вкладам в России

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10-ти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в III декаде октября 2024 года выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 20,17% годовых. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка во II декаде октября была на уровне 19,66%, в I - 19,78%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

ЦБ повысил ключевую ставку до максимального значения в истории РФ

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.