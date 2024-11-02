Анонсировано появление семейных инструментов долгосрочных сбережений

Министерство финансов задумалось о развитии семейных инструментов для долгосрочных сбережений. «Российская газета» узнала у экспертов, что они думают по этому поводу.

О том, что власти обсуждают развитие данных инструментов, сообщил ранее замглавы Минфина Иван Чебесков. По его словам, их целью будет накопление на нужды семьи. При этом никаких деталей новой меры пока не приводят.

Эксперты объяснили отсутствие спешки в раскрытии всех карт по теме нового инструмента. В частности, это может быть связано с теми сложностями, которые неизбежно возникают вокруг правого регулирования семейного имущества, полагает директор Центра региональной политики Президентской академии (РАНХиГС), член Общественного совета при минфине РФ Владимир Климанов. По его мнению, работа над этой инициативой будет нелегкой, поскольку «сбережения — это же имущество, а все вопросы общего имущества семьи у нас в стране решаются непросто».

Климанов отметил, что другой особенностью подготовки к запуску семейных сбережений является недоверие общества к долгосрочным инструментам. Это связано со страхом перед экономической турбулентностью, добавил специалист.

Доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что в программе долгосрочных сбережений (ПДС) уже сейчас можно открыть счет и совершать взносы не только на себя, но и на детей. Он предположил, что Минфин предложит расширение льгот. Другой возможный вариант - запуск специальных сберегательных программ на образование с налоговыми вычетами, считает Табах.