Эксперт рассказала, как извлечь максимальную прибыль из сберегательного счета

Для того чтобы извлекать максимальную выгоду, необходимо иметь накопительные счета в разных банках. Об этом заявила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT.

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Как отмечается, в настоящее время в России ставки по накопительным счетам в банках составляют более 20% годовых. Собеседница ожидает повышения ставок по ним в ближайшее время.

Эксперт рекомендует открывать счета в разных банках с высокой приветственной ставкой для новых клиентов. Она напомнила о том, что заявленная изначально высокая ставка для клиентов действует только в определенный период после открытия счета.

Специалист также отметила, что переводы самому себе по СБП сейчас почти не ограничены комиссией, в этой связи можно перевести свои деньги в другой банк по истечении срока действия высокой ставки. Так, сбережения всегда будут находиться под увеличенной ставкой, а не базовой, добавила она.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил в беседе с «Российской газетой», что после подачи Банком России сигнала к смягчению денежно-кредитной политики кредитные организации сразу перестанут предлагать такие привлекательные условия по депозитам, как сегодня.