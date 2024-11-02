В России вырастет максимальный размер больничного

В 2026 году максимальный размер больничного увеличится в 1,7 раза в сравнении с уровнем 2024 года и на 20% - с уровнем 2025-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Как отмечается, в 2026-м сумма составит 207,6 тыс. рублей в месяц или 6,8 тыс. за один день. В настоящее время она составляет 4 тыс., а в 2025-м предельный размер компенсации достигнет 5,7 тыс. Издание отмечает, что максимальные выплаты требуют стажа от восьми лет, а также зарплату от 183 тыс. в месяц (в 2024-м) и 233 тыс. (в 2025-м).

Собеседники издания со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в 2024-м средний заработок в РФ — порядка 88 тыс. рублей.

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Ранее президент РФ Владимир Путин указал на необходимость в создании экономики высоких зарплат. Он подчеркнул, что именно такая экономика - ключ к повышению эффективности самого производства. Позднее эксперты, опрошенные РИА Новости, сообщили, что для реализации этой цели нужно наращивать производительность труда, автоматизировать и оснащать промышленные и сельскохозяйственные предприятия новым высокотехнологичным оборудованием.