Почему не стоит привязывать банковские карты к соцсетям

Привязывать банковские карты к соцсетям не стоит по нескольким причинам, рассказали в Роскачестве.

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Во-первых, отмечают в ведомстве, если мошенники взломают аккаунт в соцсетях с привязанной к нему банковской картой, то они попытаются украсть деньги. Получив доступ к платежным данным, злоумышленники могут оформить покупку частями, даже если на карте мало денег. И после того, как вы восстановите доступ к ней, вас будет ждать неприятный сюрприз в виде долга на крупную сумму.

Во-вторых, платные подписки, оформленные впервые, практически во всех сервисах продлеваются автоматически. И даже если вы приняли решение отказаться от подписки, но не успели этого сделать, деньги все равно спишут.

Наконец, социальные сети собирают много личной информации о пользователях. Когда мы привязываем банковскую карту к учетной записи в социальной сети, повышается и риск утечки этой информации. Поэтому важно принимать меры предосторожности для защиты своих аккаунтов и финансовых средств, подчеркнули в Роскачестве.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют вместо привязки банковской карты к социальной сети использовать альтернативные способы оплаты, такие как электронные кошельки или переводы из приложений банков (СБП, SberPay и другие).

Чтобы сразу замечать несанкционированные финансовые операции, регулярно проверяnm баланс своей карты и отслеживайте расходы. Помимо этого, стоит установить двухфакторную аутентификацию аккаунта, это обеспечивает дополнительный уровень его защиты: даже если злоумышленник узнает пароль, он не сможет войти в аккаунт без второго фактора аутентификации. И лучше использовать сложные пароли.