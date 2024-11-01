Одна из выплат в России вырастет почти до 100 тысяч рублей

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит почти 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на заседании программной комиссии «Единой России». По его словам, размер этой выплаты уже растет, в 2025 году максимальная сумма пособия составит около 69 тысяч рублей в месяц.

Так, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026-м это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей, — уточнил министр.

Котяков добавил, что с 2024-го в рамках указа президента России Владимира Путина ввели единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер соцподдержки этой категории граждан во всех регионах. В 39 из них меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб анонсировала повышение размера выплат для семей с детьми в 2025 году. Парламентарий сообщила о единовременной выплате на рождение ребенка, материнском капитале, а также о пособии по временной потере трудоспособности из-за ухода за ребенком. Депутат также назвала количество семей, которые получают единое пособие.