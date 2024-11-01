Россиянам упростят перевод пенсионных накоплений на госуслугах

Перевести пенсионные накопления из Соцфонда в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и обратно можно будет с помощью неквалифицированной электронной подписи на портале госуслуг. Проект постановления правительства об этом, разработанный Минфином, размещен для общественного обсуждения.

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Сейчас заявление на госуслугах о переводе пенсионных накоплений другому страховщику по обязательному пенсионному страхованию должны подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью.

"Инициатива упростит процесс подачи застрахованным лицом заявлений и уведомлений. Увеличится число граждан, имеющих возможность подать заявления в электронной форме через госуслуги", - отмечают в Минфине.

Отличие квалифицированной подписи от неквалифицированной заключается в том, что сертификат ключа проверки квалифицированной электронной подписи выдается только аккредитованным удостоверяющим центром, а для его создания используются специальные программные средства. Неквалифицированную электронную подпись можно оформить бесплатно, например, с помощью мобильного приложения "Госключ". Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на госуслугах и указанные данные СНИЛС в личном кабинете.