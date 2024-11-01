В России начнут больше тратить на образование

В 2025 году расходы на высшее образование в России вырастут на девять процентов. Об этом на заседании программной комиссии партии «Единая Россия» заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

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В следующем году на образование начнут тратить на 60 миллиардов рублей больше. Финансирование научных исследований и разработок увеличится на 74,4 миллиарда рублей (плюс 13 процентов), пообещал Фальков.

Согласно исследованию Росстата, в 2023 году на образование расходовалось только 1,6 процента от всех трат россиян. В основном граждане тратились на питание (33,2 процента), на транспорт (15,3 процента), на ЖКХ (10,1 процента), одежду и обувь (7,3 процента).

Ранее Минобрнауки предложило отменить в 2025 году льготное кредитование для обучения на популярных специальностях. Речь идет о программах по обучению юристов, экономистов и менеджеров. Как обосновал инициативу глава министерства Валерий Фальков, число таких специалистов сегодня и так зашкаливающее.