Кредитный рейтинг россиян резко упал

Средний кредитный рейтинг россиян в третьем квартале текущего года упал на 22% за год, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни». Аналитики утверждают, что ставки по кредитам растут и число просрочек может увеличиться.

Показатель кредитного рейтинга в начале января находился на уровне 707 баллов. В октябре он составил 622. Наибольший балл составляет 999. Показатель ниже 700 говорит о низком кредитном рейтинге. Отмечается, что он не влияет на решение банков, однако с меньшими баллами шанс на кредит снижается.

Самый низкий кредитный рейтинг в России замечен в Еврейской автономной области (480 баллов). За ней расположились Байкальский край (526) и Курганская область (546).

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) объяснили, что рост ключевой ставки в России вызвал рост процентных ставок. Это, в свою очередь, стало ограничением для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Финансово грамотные заемщики в столь неподходящий момент для кредитования стараются переждать, и среди обращающихся за кредитами увеличивается доля менее кредитоспособных и финансово неустойчивых заемщиков, которым нужны деньги зачастую не важно под какой процент, — отметили в ОКБ.

Ранее основатель Российского поведенческого департамента Арсен Даллакян рассказал, что в России растут просрочки по займам, так как клиенты банков начали класть кредитные деньги на счета. Эксперт уточнил, что, когда банки предлагают вклады по ставкам выше, чем выдан кредит, образуется разница, на которой пытаются заработать.