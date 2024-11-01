Из-за роста ключевой ставки россиянам потребовалась помощь психолога

Более 60% россиян были готовы к увеличению ключевой ставки, при этом 30% из них смогли точно определить, на сколько процентных пунктов она будет повышена, показал опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру", с которым ознакомилась "РГ". А вот 12% соотечественников обратились к психологам из-за тревоги, вызванной поднятием ключевой ставки и прогнозами Банка России.

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25 октября 2024 года Банк России принял решение об увеличении ключевой ставки до 21%. Среди россиян, которые были готовы к такому шагу, 43% отметили, что сейчас эта рыночная ситуация им выгодна, так как они планировали открыть вклады под более высокий процент. Почти треть респондентов, зная о возможных изменениях ключевой ставки, постарались принять важные финансовые решения еще летом. Остальные 27% отметили, что повышение ключевой ставки и вовсе не сказывается на их повседневной жизни.

Вопреки прогнозам экспертов, 19% опрошенных надеялись на смягчение курса Банка России. Из них 48% находятся в растерянности и не знают, что будут делать со своими ранее построенными финансовыми стратегиями. Запланированную покупку недвижимости отменили около четверти респондентов, 14% решили пересмотреть вопрос выбора вуза для детей-выпускников в пользу локальных учебных заведений.

Заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Грищенко Юлия рекомендует в этот период обращать внимание на финансовые инструменты с доходностью более 20% годовых.

"Следует формировать диверсифицированный портфель с увеличением доли депозитов и цифровых финансовых активов крупных эмитентов", - дополняет эксперт.

Кроме того, следует воздержаться от принятия решений об инвестициях в недвижимость на этапе строительства и сосредоточиться на рынке вторичного жилья.

При этом 18% опрошенных признались, что не делали прогнозов относительно ключевой ставки и будут принимать финансовые решения, ориентируясь на ситуацию на рынке.

По мнению директора департамента коммуникационной политики "Выберу" Анны Романенко, способность россиян прогнозировать повышение ставки говорит о том, что сейчас финансово активное население склонно анализировать рынок и прорабатывать заранее личные финансовые стратегии.