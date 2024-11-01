Назван способ получить доплату к пенсии от государства

Россияне с доходом до 80 тысяч рублей в месяц могут получить прибавку к пенсии в 7,5–8% от зарплаты, передает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александра Абрамова.

Он уточнил, что государство добавит половину при участии в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

«Если вы готовы ежемесячно инвестировать, то ваш взнос будет равен 7,5%. По нашим самым общим оценкам, через 15 лет вы будете ежемесячно получать примерно 7,5–8% от ежемесячного заработка с учетом индексации на инфляцию», — сказал Абрамов.

По его словам, государственная пенсия при такой зарплате будет приносить около 33% утраченного заработка. С учетом выплат из ПДС доход составит 40–41%.

Абрамов уточнил, что участвовать в программе могут совершеннолетние россияне, которые заключили договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Список всех НПФ опубликован на сайте Банка России. Получать выплаты можно через 15 лет от начала действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

С 1 ноября к пенсии для граждан, которые отметили 80-летний юбилей в текущем месяце, добавится фиксированная выплата. Такая же выплата будет присовокуплена к пособиям для инвалидов I группы. Подобная надбавка назначается либо в одном, либо в другом случае. Если человек уже получил доплату за инвалидность, то повторного увеличения при достижении отметки в 80 лет уже не будет.