Льготникам станут реже отказывать в скидках на квартплату

Отказывать в возможности получения компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг теперь будут реже. Правительство уточнило порядок оформления этой выплаты.

Претенденту на компенсацию могут отказать в ней, если у жителя есть задолженность по квартплате. При этом, отмечали ранее в минстрое, некоторые противоречия и неточности в формулировках могли привести к тому, что даже выполнившему все требования Жилищного кодекса гражданину и по сути имеющему право на выплату могут отказать в компенсации. Например, буквальное прочтение нормы предполагает отказ в компенсации при наличии судебной задолженности за последние три года, даже если этот долг уже был погашен.

Кроме того, в одних документах предполагалось, что организации ЖКХ сведения о задолженности у жителя должны предоставлять своим коллегам (чиновникам, оформляющим компенсацию) в течение пяти рабочих дней, в других - что сообщать эту информацию они обязаны в течение 48 часов (и это, по мнению разработчиков поправок, создает чрезмерно высокую административную нагрузку на коммунальные организации).

Теперь порядок прописан гораздо более четко. При оформлении компенсации должны учитываться сведения о подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг, образовавшейся не более чем за три последних года. Кроме того, органы, которые занимаются оформлением компенсаций, могут не ждать ответ от коммунальщиков, а учитывать сведения из Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) по состоянию на первое число месяца, в котором происходит оформление компенсации.

Компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются ряду категорий льготников - например, инвалидам, педагогам сельских школ, "чернобыльцам", блокадникам, ветеранам боевых действий, Героям СССР и России. При этом по решению региона может именно выплачиваться компенсация (то есть человек платит за жилье полностью, а затем ему возвращают некоторую сумму), а может быть, что квитанции на квартплату приходят с уже уменьшенными суммами, с учетом льготы.

Семьи же, которые не относятся к льготным категориям, но тратят солидную долю своего бюджета на квартплату, могут воспользоваться субсидией на оплату коммунальных услуг (другой вид господдержки). Федеральный "порог" - затраты на коммуналку не должны превышать 22% от дохода семьи (с учетом площади жилья - за чересчур просторную жилплощадь государство помогать не будет). При этом в некоторых регионах этот "порог" ниже, также он ниже для семей с доходами менее прожиточного минимума.

В сентябре порядок оформления субсидии был упрощен - теперь достаточно подать заявление на ее получение, а остальные документы (за редким исключением) органы власти запросят самостоятельно через систему электронного взаимодействия с коллегами.