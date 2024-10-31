На сколько в России подорожало сливочное масло

Пачка сливочного масла в 180 грамм в среднем подорожала в октябре 2024 на 24% в сравнении с предыдущим годом. Это следует из исследования «Контур.Маркета». Ura.Ru

Самый существенный прирост цены показала Архангельская область - там масло подорожало на 65%. В Красноярском крае удорожание в среднем составило 61%, в Томской области - 51%, в Сахалинской - 42%. Самый незначительный рост цены показали Краснодарский край (3%), Ставропольский край (4%) и Якутия (4%). ТАСС

Ранее замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что средние наценки на сливочное масло в российских продуктовых магазинах к середине октября 2024 года составили 70 процентов. В качестве основных причин резкого удорожания этой продукции в стране аналитик отметил существенное увеличение себестоимости производства, а также рост расходов на упаковочные материалы и доставку готовой продукции. Кроме того, за последнее время заметно выросли и цены на сырье. Lenta.ru