В России резко подорожал один продукт

С начала 2024 года цены на картофель в России выросли более чем на 50%, сообщает газета «Известия». Как отмечает источник, стоимость овоща повышается третью неделю подряд, хотя урожай уже почти собран.

Общий рост цен на картофель составил 54,7%. По информации Минсельхоза, урожай картофеля в этом году уменьшился на 15%. В разных регионах цены значительно выросли: в Башкирии цены на картофель за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 2,95%, в Мурманской области — на 4,1%, в Псковской — на 2,24%, в Оренбургской — на 2,9%, а в Волгоградской — на 5,9%.

Главные регионы-производители — Брянская, Нижегородская, Московская и Тульская области — имеют недостаток урожая по сравнению с прошлым годом из-за сокращения посевных площадей и неблагоприятной погоды.

По данным газеты, сети магазинов предпринимают меры для предотвращения резкого увеличения цен на картофель для потребителей, включая развитие прямых поставок от мелких фермерских хозяйств.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в России могут снова подорожать куриные яйца, цена может вырасти как минимум на 10%. В качестве причин авторы назвали рост цен на комбикорм и расходные материалы, а также повышенный спрос.