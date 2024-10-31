Мужчины в России стали чаще брать декретный отпуск

В России зафиксирован рост числа мужчин, которые решили взять декретный отпуск. Показатель увеличился на 10–30% в сравнении с прошлым годом, сообщает Mash.

Такой тренд обусловлен тем, что декрет перестал восприниматься как нечто зазорное. Еще одним фактором является рост доходов женщин, говорится в публикации.

В 2024 году в Санкт-Петербурге и Ленобласти в декрет ушли около 1700 мужчин, что на 25% больше, чем в 2023-м. В Нижегородской области этот показатель составляет 1500 человек (+15%), в Ростове-на-Дону — 1318, в Белгородской области — 929, на Чукотке — 11 (в среднем прирост в данных трех регионах составил 20%).

Ранее опрошенные РИА новости эксперты заявили, что программа по обеспечению женщин возможностью уйти в декретный отпуск в первом триместре беременности вряд ли повлияет на демографическую ситуацию. По их словам, в условиях нехватки кадров проблемы с рождаемостью нужно решать комплексно, например, обеспечивать россиян яслями.