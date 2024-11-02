Назван способ извлечь максимальную прибыль из накопительного счета

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина отметила в беседе с RT, что по накопительным счетам ставки превышают 20% годовых.

«Скорее всего, ряд банков в ближайшее время ещё увеличат ставки по своим сберегательным предложениям. Чтобы извлечь максимальную выгоду из накопительного счёта, достаточно открывать счета в разных банках с высокой приветственной ставкой для новых клиентов», — посоветовала она.

По словам эксперта, заявленная банком высокая ставка будет действовать только в первоначальный период после открытия.

«Обычно это от месяца до трёх, затем ставка значительно снизится до базовой. После снижения ставки достаточно открыть новый счёт в другом банке. С учётом того, что переводы самому себе по СБП сейчас почти не ограничены комиссией, можно перенести свои деньги в другой банк по истечении срока. Таким образом, сбережения всегда будут находиться под увеличенной ставкой, а не базовой», — подчеркнула Вяльшина.

Кроме того, перед открытием нового счёта специалист порекомендовала внимательно читать все условия открытия.

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