Россияне раскрыли свои самые большие статьи расходов

Больше всего денег россияне тратят на еду (56 процентов), аренду жилья и выплату ипотеки (37 процентов). Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter, передает РИА Новости.

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При этом, по сравнению с 2021 годом, увеличилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов на 11 процентов — с 20 процентов до 31 процентов. В то же время коммунальные платежи стали занимать меньшую часть ежемесячных расходов — доля снизилась на 10 процентов до 17 процентов, говорится в исследовании.

Россияне стали брать мини-ипотеки

Согласно опросу, регулярными остаются траты на еду (91 процент), коммунальные услуги (77 процентов), а также связь, ТВ и интернет (72 процентов). При этом за три года россияне стали чаще тратить деньги на одежду (56 процентов в 2021 и 65 процентов в 2024) и на детей (31 процент в 2021 и 39 процентов в 2024-м).

Среди всех специальностей чаще всего на выплату кредитов тратят работники розничной торговли, реже всего — сотрудники сферы безопасности. На аренду жилья или выплату ипотеки реже всего тратят финансисты и бухгалтеры, а также рабочий персонал.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне бросились массово экономить на ремонте домов и квартир — снизить траты на это или вовсе отказаться от переустройства жилья решили 34 процента опрошенных. При этом тенденция отказа россиян от крупных покупок отслеживается и в отношении товаров длительного пользования — мебели, бытовой техники и машин.