Центробанк заявил о снижении средней ставки по вкладам впервые за 7 месяцев, во второй декаде октября она упала с 19,78 до 19,66 процента, говорится в материалах на сайте регулятора.

Ставка снизилась впервые с марта текущего года. В течение более чем шести месяцев фиксировался рост вслед за повышением ключевой ставки.

Центробанк не учитывает вклады с капитализацией процентов и вклады с дополнительными условиями при расчете этого параметра. Средняя максимальная ставка представляет собой ориентир для рынка: Банк России рекомендует привлекать средства вкладчиков не дороже значения ставки плюс два процентных пункта.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 октября, принял решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента. Предыдущий рекордный уровень ставки, 20 процентов, был зафиксирован в марте 2022 года.