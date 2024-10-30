Россиян предупредили об обмане при оплате ЖКУ

Количество попыток обмана в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) выросло с начала 2024 года в семь раз, предупредили в Т-Банке. Больше всего попыток обмануть клиентов банка пришлось на сентябрь.

Раньше мошенники обещали заменить бесплатно счетчики или пересчитать стоимость ЖКУ, выманивая так коды для входа в онлайн-банк или на портал «Госуслуги». Теперь аферисты стали подкладывать в почтовые ящики поддельные квитанции — человек сканирует QR-код на квитанции и якобы оплачивает услуги, а средства уходят мошенникам.

«В целом все, что можно печатать на бумаге, — под большим риском. Более безопасным вариантом будет перевод всех платежей в электронный формат и подтверждение их подлинности с дополнительным контрагентом, которым выступает банк», — рассказал руководитель продукта «Платежи ЖКХ» Т-Банка Антон Ломакин РИА Новости.

Как уточняют в банке, кредитная организация заключает прямой договор с поставщиками услуг, проверяя их подлинность. Поэтому деньги при оплате в мобильном приложении идут на услуги, которые нужны клиенту.