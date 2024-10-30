В России выросло число семей, которым хватает денег на все

Данные Росстата свидетельствуют, что число семей, которым хватает денег на удовлетворение всех своих потребностей, достигло в этом году рекордного уровня. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, число таких домохозяйств в период с апреля по июнь 2024 года составило 4,9% против 3,4%во втором квартале прошлого года. Это значение является максимальным с первого квартала 2016 года, а более ранних данных нет.

Также выросло и число семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи. Это значение поднялось на 0,3 процентного пункта за год, до 37,4%.

При этом на процентный пункт, до 47,6%, уменьшилось число домохозяйств, у которых есть проблемы с приобретением товаров длительного пользования. Статистические данные также свидетельствуют о том, что семей, которым не хватает денег на еду, во втором квартале текущего года не было.

Ранее Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа стали лидерами списка регионов России по уровню доходов населения. Так, средний доход жителей Ямало-Ненецкого автономного округа составил 156,2 тысячи рублей в месяц. Второе место рейтинга заняла Чукотка, где средний доход граждан достигает 154,5 тысячи рублей. На третьей строчке расположился Ненецкий автономный округ со средним доходом в 134,9 тысячи рублей.