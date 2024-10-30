Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации документ.

С 1 января 2025 года МРОТ будет составлять 22,4 тысячи рублей (ранее он составлял 19,2 тысячи). По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, это поможет увеличить зарплаты почти четырем миллионам работников.

Стало известно, каким будет МРОТ в 2025 году

23 октября стало известно, что установление МРОТ на следующий год на уровне 22 440 рублей одобрил Совет Федерации. Он вырос на 16,6 процента по отношению к предыдущему показателю.

Согласно пояснительной записке, которая прилагается к законопроекту, к 2030 году уровень МРОТ в стране планируется поднять до 35 тысяч рублей в месяц.