В Госдуме назвали критическую ставку по кредитам для россиян

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий в российском парламенте фракцию «Новые люди», направил обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с просьбой оповещать граждан о риске банкротства при оформлении кредитов по ставке выше 15 процентов годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

По его мнению, кредитные ставки выше 15 процентов представляют серьезную опасность для финансового положения россиян. В ряде случаев высокие переплаты по займам могут довести граждан до банкротства. По этой причине, считает Даванков, руководству Минцифры следует внести в федеральный закон «О рекламе» изменения, в том числе положение об обязательном информировании граждан при оформлении подобного рода кредитов.

Он добавил, что при ключевой ставке Центробанка (ЦБ) выше 15 процентов российские финансовые организации также будут повышать ставки по потребительским кредитам. Такие уровни ставки во многих случаях являются критическими для граждан. Перед оформлением таких кредитов россиянам следует проконсультироваться со специалистом и только после этого уже принимать окончательное решение по займу.

«Кредит по процентной ставке выше 15 процентов годовых может привести к вашему полному банкротству», — такой вариант формулировки предложил использовать Даванков для информирования граждан.

По итогам октябрьского заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21 процент. До этого ставка находилась на два процентных пункта (п.п.) ниже. Руководство регулятора объяснило свое решение усиливающимся инфляционным давлением на российскую экономику и сохраняющимся на опасном уровне дисбалансе спроса и предложения на внутреннем рынке. На этом фоне, как подчеркнули в ЦБ, переходить к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) пока рано.