Обладателей иностранных карт предупредили о штрафах

Россияне, имеющие зарубежную банковскую карту, могут столкнуться со штрафом. Такая мера ждет тех, кто не уведомил Федеральную налоговую службу об открытии счета в иностранном банке, о его закрытии или об изменении реквизитов, сообщает «Москва 24».

По закону при открытии счета в иностранном банке граждане обязаны не позднее месяца со дня создания счета проинформировать об этом ФНС. Подать уведомление можно и после истечения 30 дней, говорится в публикации.

«Если срок нарушен без уважительной причины, штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей. Санкции ждут и тех держателей иностранной карты, которые не представили отчеты об обороте денег, — от 2 до 3 тысяч рублей», — пишут авторы.

Уведомление об открытии иностранного счета подается лично, через представителя, по почте заказным письмом, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

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Отчет о движении средств в тех банках, где не заключен договор Евросоюза, можно не подавать, например, в Армении, Казахстане, в Кыргызстане, а также в Белоруссии, если общая сумма списанных и зачисленных денег за год не превышает 600 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 июля начали действовать новые формы для предоставления уведомлений в Федеральную налоговую службу о наличии, открытии и закрытии зарубежных банковских счетов, изменения реквизитов, а также уточнены способы предоставления этой информации.